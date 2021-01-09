Марина Порошенко закликала владу повернути належне фінансування культурних проєктів

Станом на кінець бюджетного 2020 року реалізовувалося два бюджетних проєкти, їхнє недофінансуванні - 40 і 60 відсотків.

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради, депутатка "Європейської Солідарності" Марина Порошенко заявила, що суттєве недофінансування культурних проєктів не дозволяє Україні рухатися вперед.

У ефірі програми "Люди великого міста" на телеканалі Kyiv.Live Порошенко розповіла, що за період її керівництва Українським культурним фондом митцям вдалося реалізувати близько 700 проєктів. Наразі фінансування сфери культури суттєво скорочене – зауважує Марина Порошенко.

"Безумовно, проєкт Українського культурного фонду – це моя особиста гордість. Три роки тому він був створений за найкращими європейськими зразками. І працює за сучасними принципами прозорості, незаангажованості, підтримки культури і мистецтва в Україні. Він дійсно надихнув нашу творчу спільноту на те, що вона можливо вперше відчула, що Україні потрібен культурний мистецький продукт, що держава дійсно дбає про нашу творчу еліту", – згадує Марина Порошенко.

За її словами, станом на кінець бюджетного 2020 року реалізовувалося два бюджетних проєкти. Це основна програма з підтримки культурних і мистецьких проектів, яка на сьогоднішній день недофінансована майже на 40%. Друга програма – інституційна підтримка в культурній галузі. Вона недофінансована на 60%, зазначила депутатка.

"Я дуже сподіваюся, що такий підхід щодо підтримки культури, культурної спадщини буде переглянутий. Кожна країна повинна підтримувати свою культуру. Це те, що нас ідентифікує. Це те, що дає нам підстави пишатися нашою країною, нашими культурними, творчими надбаннями. Без цього нам не можна рухатися вперед, формувати національну гордість за нашу державу", – переконана Марина Порошенко.

Вона також нагадала, що масштабні культурні ідеї реалізовані завдяки меценатству Фонду Порошенка і компанії Рошен. "Ми і раніше реалізовували власноруч багато проєктів по всій країні. Тобто вони мали всеукраїнський масштаб. Я думаю, що всі українці знають ці проєкти. Це і світло-музичний фонтан Рошен, і Черкаський зоопарк, і Театр на Подолі. Цієї осені ми вже презентували новий проєкт – це нова концертна зала, концерт-хол Рошен, який буде будуватися за всіма сучасними вимогами – і світовими, і європейськими", – заявила депутатка.