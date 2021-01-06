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Зеленський привітав українців з Різдвом

"Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, бо всі ми разом - велика єдина українська сім'я".

Зеленський привітав українців з Різдвом
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента

Президент Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.

"Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового - символом непереможності добра й милосердя людської душі. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе. Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, бо всі ми разом - велика єдина українська сім'я", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що цього року Різдво особливе, оскільки традиційні колядки мають бути ще й безпечними для здоров'я.

"Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров'я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі! Бережіть себе, свої родини та нашу Україну!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", проведеного 2-4 січня, 77% українців святкують Різдво 7 січня, 56% вважають його улюбленим серед новорічних свят. Водночас взагалі не відзначають це християнське свято 5% опитаних.

У своєму  новорічному зверненні Зеленський привітав українців разом із дітьми, яким він розповів про  здобутки року.

Окрім того, президент також записав окремі новорічні вітання для кожної області та Криму.

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