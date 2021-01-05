Додік пообіцяв повернути викрадену в Луганську ікону, але не Україні

Він заявив, що питання про зникнення ікони Україна ніколи не піднімала.

Співголова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав.

Про це Додік сказав на пресконференції у вівторок, 5 січня, після виходу з лікарні, де останні 25 днів він лікувався від коронавірусу.

Як повідомляє Балканський оглядач, Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії, і що Україна ніколи не піднімала питання про зникнення ікони.

"Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону", - сказав він.

Додік заявив журналістам, що позиція посольства України базується на повідомленнях ЗМІ, отже, "на основі вашої брехні". Він пообіцяв повернути ікону тим, від кого він її отримав.

"Я зателефоную людям, які дали мені цю ікону, я поверну їх їм публічно, і нехай вони пояснять інші речі", - зазначив Мілорад Додік.

Раніше Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито "перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

У МЗС України зазначили, що ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим.

Нагадаємо, 14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музею.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.

25 грудня подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини.

За даними ЗМІ, українську ікону вивезли з Донбасу через Росію та Сербію.