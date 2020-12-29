У Додіка заявили, що подарована Лаврову українська ікона "перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської", - МЗС

Жодних підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини не надано.

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито "перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі LB.ua.

"Однак ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що МЗС України у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики, Офісом генпрокурора, Національною поліцією та закладами культури продовжують вживати заходів, зокрема із залученням можливостей Інтерполу, для встановлення обставин, часу та осіб, причетних до вилучення та переміщення ікони з території України.

Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз. Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з’ясування всіх обставин, пов’язаних із вивезенням ікони з території нашої держави.

"Повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив Олег Ніколенко.

14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музею.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.

25 грудня подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини.

За даними ЗМІ, українську ікону вивезли з Донбасу через Росію та Сербію.