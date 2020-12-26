Наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері та Версальському палаці.

У Колізеї в Римі з’явився україномовний аудіогід.

Як інформує пресслужба ОПУ, це відбулося у межах проекту першої леді України Олени Зеленської.

Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, побудований у І ст. н. е. За кількістю відвідувачів Колізей посідає перше місце у світі серед усіх культурних пам’яток (споруд) і третє – серед музеїв, поступаючись лише Лувру та Національному музею Китаю.

“Голосом” аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков. “Радий долучитися до цього, на мою думку, потрібного проекту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу”, – сказав він.

Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку “культурна дипломатія”. Цей проєкт покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках.

За словами дружини Президента України, наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Додамо, це вже дев'ятий аудіогід у світових музеях, який запрацював у межах проєкту.

Нагадаємо, у вересні Олена Зеленська під час візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

У червні аудіогід українською мовою з'явився в одному з найбільших музеїв Австрії – художній галереї Альбертіна у Відні.