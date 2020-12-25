Фото: Los Angeles Times

Ранчо співака Майкла Джексона Neverland продали американському мільярдеру Рону Бурклу за 22 млн доларів. Це майже чверть від початкової ціни.

Ранчо площею 1100 га розташовано в Лос Олівос, Каліфорнія, пише BBC. Буркл мав дружні стосунки з Джексоном.

Уперше ранчо виставили на торги в 2015 році, через шість років після смерті поп-зірки. Тоді його вартість оцінювали в 100 млн доларів.

Сам співак придбав його у 1987 році за 19,5 млн доларів та назвав його на честь вигаданого острова з казки про Пітера Пена. Територію маєтку Джексон перетворив на розважальний комплекс з зоопарком та ярмарком, куди запрошував дітей з їхніми родинами.

У 90-х та 2000-х поліція розслідувала звинувачення Джексона в насиллі щодо дітей на ранчо. У 2005 році Джексона виправдали у справі щодо можливого знущання над підлітком. Після цієї історії співак ніколи не повертався до Neverland. Він помер у своєму іншому будинку в Лос-Анджелесі.

Фото: The Mirror

Нагадаємо, що у січні на фестивалі незалежного кіно Санденс у Штатах відбулася прем'єра чотиригодинного фільму Дена Ріда "Покидаючи Неверленд", що розповідає про сексуальні домагання з боку Майкла Джексона.

Герої фільму "Покидаючи Неверленд" Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак заявляють, що в дитинстві зазнали сексуального насильства з боку Джексона.

Родичі співака зазначають, що Майкл Джексон пройшов через ретельне розслідування, яке включало несподіваний наліт на його ранчо "Неверленд". Його виправдали на кримінальному процесі 2005 року у справі про іншого молодого чоловіка.