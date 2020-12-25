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Ранчо Джексона Neverland продали американському мільярдеру менш ніж за чверть від початкової ціни

Друг співака придбав його за 22 млн доларів. 

Фото: Los Angeles Times
Ранчо співака Майкла Джексона Neverland продали американському мільярдеру Рону Бурклу за 22 млн доларів. Це майже чверть від початкової ціни.

Ранчо площею 1100 га розташовано в Лос Олівос, Каліфорнія, пише BBC. Буркл мав дружні стосунки з Джексоном.

Уперше ранчо виставили на торги в 2015 році, через шість років після смерті поп-зірки. Тоді його вартість оцінювали в 100 млн доларів. 

Сам співак придбав його у 1987 році за 19,5 млн доларів та назвав його на честь вигаданого острова з казки про Пітера Пена. Територію маєтку Джексон перетворив на розважальний комплекс з зоопарком та ярмарком, куди запрошував дітей з їхніми родинами. 

У 90-х та 2000-х поліція розслідувала звинувачення Джексона в насиллі щодо дітей на ранчо. У 2005 році Джексона виправдали у справі щодо можливого знущання над підлітком. Після цієї історії співак ніколи не повертався до Neverland. Він помер у своєму іншому будинку в Лос-Анджелесі. 

Фото: The Mirror

Нагадаємо, що у січні на фестивалі незалежного кіно Санденс у Штатах відбулася прем'єра чотиригодинного фільму Дена Ріда "Покидаючи Неверленд", що розповідає про сексуальні домагання з боку Майкла Джексона.

Герої фільму "Покидаючи Неверленд" Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак заявляють, що в дитинстві зазнали сексуального насильства з боку Джексона.

Родичі співака зазначають, що Майкл Джексон пройшов через ретельне розслідування, яке включало несподіваний наліт на його ранчо "Неверленд". Його виправдали на кримінальному процесі 2005 року у справі про іншого молодого чоловіка.

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