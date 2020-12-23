Інспектори Мішлен "приписали" борщ до російської традиційної кухні

Цю страву перерахувала на ряду з розсольником, бородинським хлібом та сметаною.

Інспектори міжнародного путівника з ресторанів "Гід Мішлен" прибули з візитом до Москви для вивчення традиційної російської кухні, куди віднесли і борщ.

Ця страва згадана серед інших, століттями поширених в Росії, на сайті Michelin Guide.

"Багата історією та світськими традиціями, російська кулінарна картина за останні 30 років стала свідком появи деяких нових тенденцій, втілених талановитими кухарями, які намагаються підкреслити якість місцевих продуктів, таких як владивостокський королівський краб, бородинський хліб, мурманський палтус, і сметану, яку використовуєть для приготування бефстроганова. Вони також прославляють овочі та ароматні трави, які надають живий і неповторний смак улюбленим першим стравам гурманів, таким як борщ чи розсольник", - йдеться в повідомленні.

У жовтні цього року експертна рада рекомендувала українському Міністерству культури та інформаційної політики внести до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу". Також в Україні збираються включити цю страву до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Учора українські урядовці взяли участь у кампанії на підтримку включення елементу "Культура та традиція приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри в прямому ефірі змагалися у приготуванні борщу.