Сесія Одеської облради скасувала рішення про відставку Ройтбурда з посади Художнього музею

Сесія Одеської облради скасувала рішення про відставку Олександра Ройтбурда з посади Художнього музею.

Про це повідомив нардеп Олександр Гончаренко в Telegram.

"Ініціювала рішення фракція "Європейської солідарності" в Одеській облраді. 43 депутати (з 84. - Ред.) підтримали", - заявив він.

За словами Гончаренка, вранці представники ОПЗЖ "намагалися блокувати роботу облрад, били скло та влаштовували бійки, щоб цього не допустити, але Україна перемогла".

Нагадаємо, що у вересні 2019 Одеська облрада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Він одразу заявив, що буде оскаржувати це рішення в суді. Одеська обласна держадміністрація при цьому не стала розривати контракт з художником, і він продовжував виконувати свої обов'язки директора.

Міністерство культури назвало рішення облради безпідставним.

В Одесі проводили акцію на підтримку Ройтбурда, на яку зібралося більш ніж тисяча людей.

10 лютого звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов визнав незаконним.

2 червня Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.