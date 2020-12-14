У Центрі Довженка відкривається виставка про "Польоти уві сні та наяву" Романа Балаяна

Виставка розповість про стрічку і епоху, в яку вона створювалась.

17 грудня в Довженко-Центрі о 19:00 відкриється виставка "Польоти уві сні та наяву".

Як повідомляють організатори, виставка — музейний проєкт, що досліджує однойменну культову кінострічку Романа Балаяна та епоху, в яку вона створювалася.

"Фільм «Польоти уві сні та наяву», що вийшов у радянський прокат у 1983 році, майже одразу став культовим. «Польоти» – це портрет епохи “брєжнєвського застою”. Своєрідний маніфест інтелігенції, риси якої проглядаються в образі головного героя: безладність, беззмістовна заповзятливість, паралізована здатність обирати та вирішувати, – йдеться в описі. – «Польоти», де знялися топові зірки радянського кіно — Олег Янковський та Людмила Гурченко, — створені не менш зірковою командою Кіностудії ім. О. Довженка: режисером Романом Балаяном, оператором Віленом Калютою та композитором Вадимом Храпачовим".

"Фільм Балаяна разюче відрізняється від доробку Кіностудії ім. О. Довженка у 1970–1980-х роках. «Польоти уві сні та наяву» — не просто винятковий художній твір, це важливий для української культури документ, що зафіксував життя радянського інтелігента в епоху занепаду тоталітарної імперії. Роману Балаяну вдалося зняти не лише драму особистості, а й розробити типаж сучасного урбанізованого героя — те, чого не дали зробити Параджанову в «Київських фресках»".

На виставці представлені відеомузична інсталяція «Шістдесяті» Владіміра Тарасова про творчу атмосферу за «залізною завісою», тексти Тіберія Сільваші, Людмили Новікової, Івана Козленка, Володимира Войтенка, Надії Заварової, Сергія Тримбача, Наталії Сільваші, Марії Храпачової, інсталяції художника Антона Логова, створені спеціально для виставки, живопис Любові Рапопорт, Тіберія Сільваші, Віктора Павлова і Тетяни Яблонської, твори класиків української документальної фотографії Олександра Ранчукова і Бориса Градова, а також фрагменти документальних та художніх фільмів, знятих у Києві в 1970–1980-х роках, фотографії Олени Сапонової та Ольги Степаньян.

Куратор виставки – Андрій Алферов.

Деталі – в події на фейсбуці.