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Оголошено переможців літературної премії Книга року ВВС-2020

Книгою року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак".

Оголошено переможців літературної премії Книга року ВВС-2020

Редакція BBC News Україна оголосила переможців шістнадцятої щорічної літературної премії Книга року BBC-2020.

Переможцем у номінації Книга року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка").

У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").

Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2020" здобув Віталій Гудима за рецензію на роман Петра Яценка "Магнетизм", який увійшов до довгого списку Книги року BBC - 2020.

До журі конкурсу цього року увійшли: 

  • Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Віталій Чепінога, блогер
  • Вадим Карпяк, телеведучий
  • Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР
  • Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Церемонія оголошення переможців через пандемію Covid-19 цього року відбулася у форматі онлайн.

Нагадаємо, минулого року "Книгою року-2019" став роман Тамари Горіха Зерня "Доця”.

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