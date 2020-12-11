Оголошено переможців літературної премії Книга року ВВС-2020

Редакція BBC News Україна оголосила переможців шістнадцятої щорічної літературної премії Книга року BBC-2020.
Переможцем у номінації Книга року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка").
У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").
Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").
Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2020" здобув Віталій Гудима за рецензію на роман Петра Яценка "Магнетизм", який увійшов до довгого списку Книги року BBC - 2020.
До журі конкурсу цього року увійшли:
- Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Віталій Чепінога, блогер
- Вадим Карпяк, телеведучий
- Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР
- Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.
Церемонія оголошення переможців через пандемію Covid-19 цього року відбулася у форматі онлайн.
Нагадаємо, минулого року "Книгою року-2019" став роман Тамари Горіха Зерня "Доця”.