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У Центрі Довженка покажуть польський фільм про здобуття Польщею незалежності 1918 року

Саундтрек до стрічки написав гурт "Сон Сови".

У Центрі Довженка покажуть польський фільм про здобуття Польщею незалежності 1918 року
Кадр з фільму "Польська республіка"
Фото: Надано Довженко-центром

17 грудня в Довженко-центрі відбудеться показ фільму "Польська республіка" 1928 року.

Як повідомляють організатори, фільм покажуть у рамках проєкту "Коло Дзиґи" та в музичному супроводі наживо гурту “Сон Сови”, який написав для показу музику.

Фільм "Polonia Restituta" був створений підприємцем Юзефом Блешинським з приводу 10-річчя проголошення Польщею незалежності у 1918 році. Урочиста прем’єра відбулася 27 лютого 1928 року у варшавському Великому театрі.

"Хронологічно Polonia Restituta охоплює період від 1917-го, коли у Варшаві перебували окупаційні війська Ханса фон Беселера, по 1921 рік і завершується підписанням Ризького миру. Постійним контрапунктом до наративу про народження Польщі є українські визвольні змагання: на екрані з’являються Львів, Київ, Житомир, Бердичів тощо. Ми бачимо Симона Петлюру, що приймає парад під Ямполем після завершення Першого Зимового походу та крокує вокзалом поруч з Юзефом Пілсудським, бачимо бійців низки українських збройних формувань, включно з російським антибільшовицьким підрозділом війська УНР", – йдеться в описі.

"Подальша доля патріотичної стрічки виявилася невтішною. Її фрагменти, що збереглися в польських архівах, загалом склали 1075 метрів плівки на противагу 2286 у копії 1928 року для американського прокату".

Національна фільмотека Польщі реставрувала документальні кадри Polonia Restituta. Прем’єра реставрованої версії фільму відбулася у Варшаві 2019 року. "Польська республіка" – єдиний фільм, що входить до Польського національного списку Програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу".

"Сон Сови" – український гурт, що грає на стику академічної музики, джазу та електро. Учасники ідентифікують жанр як "музику для ще не знятого кінофільму". У 2018 році "Сон Сови" на замовлення Довженко-Центру створили музичний супровід для фільму "Документ епохи" Леоніда Могилевського (1928), який є опозицією до польської стрічки, адже є радянським поглядом на представлені події.

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