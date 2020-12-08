Хористи та оркестранти в масках три години виступали перед порожнім залом.

Всесвітньо відомий міланський оперний театр "Ла Скала" через пандемію вперше з часів Другої світової війни скасував традиційне відкриття сезону.

Живі виступи на церемонії театр замінив "телевізійним попурі з арій і балетних партій" тривалістю три години, протягом яких хористи та оркестранти в масках виступали перед порожнім залом, передає Reuters.

Організатори назвали шоу "A riveder le stelle" ("Знову побачити зірки") з посиланням на останню фразу в "Пеклі" Данте Аліг'єрі, сигналізуючи про надію, що пандемію, яка поставила європейську економіку на коліна, скоро буде подолано.

“La Scala”’s premiere yesterday in Milan. An unique and splendid hymn to the art, the life and with the hope to..... riveder le stelle.. -Dante, Divina Commedia- (look again at the stars) soon. pic.twitter.com/wGC1GYs7Xz — Patrizia Sowinski (@PatriziaSow) December 8, 2020

"Це був надзвичайний досвід, але я сподіваюся не повторювати його", - сказав диригент Ріккардо Чайлі.

Деякі виступи були в прямому ефірі, а інші - попередньо записаними.

Організатори також провели глядачів до зазвичай заборонених репетиційних та кулуарних зон 242-річного театру.

Оскільки область Ломбардія навколо Мілану є однією з найбільш постраждалих у Європі і все ще щодня реєструє тисячі нових заражень коронавірусом, досі незрозуміло, як "Ла Скала" проведе свій запланований новий сезон, зазначає агентство.

У жовтні десятки співаків та музикантів "Ла Скала" отримали позитивний тест на коронавірус, що змусило всіх хористів та оркестрантів піти на карантин.

У жовтні Італія закрила театри та концертні зали задля стримування пандемії. Обмеження мають залишатися принаймні до різдвяних свят.