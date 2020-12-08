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Міланський театр "Ла Скала" скасував відкриття сезону вперше з часів Другої світової

Хористи та оркестранти в масках три години виступали перед порожнім залом.

Міланський театр "Ла Скала" скасував відкриття сезону вперше з часів Другої світової
Миланский театр "Ла Скала"
Фото: italy4.me

Всесвітньо відомий міланський оперний театр "Ла Скала" через пандемію вперше з часів Другої світової війни скасував традиційне відкриття сезону.

Живі виступи на церемонії театр замінив "телевізійним попурі з арій і балетних партій" тривалістю три години, протягом яких хористи та оркестранти в масках виступали перед порожнім залом, передає Reuters.

Організатори назвали шоу "A riveder le stelle" ("Знову побачити зірки") з посиланням на останню фразу в "Пеклі" Данте Аліг'єрі, сигналізуючи про надію, що пандемію, яка поставила європейську економіку на коліна, скоро буде подолано.

"Це був надзвичайний досвід, але я сподіваюся не повторювати його", - сказав диригент Ріккардо Чайлі.

Деякі виступи були в прямому ефірі, а інші - попередньо записаними.

Організатори також провели глядачів до зазвичай заборонених репетиційних та кулуарних зон 242-річного театру.

Оскільки область Ломбардія навколо Мілану є однією з найбільш постраждалих у Європі і все ще щодня реєструє тисячі нових заражень коронавірусом, досі незрозуміло, як "Ла Скала" проведе свій запланований новий сезон, зазначає агентство.

У жовтні десятки співаків та музикантів "Ла Скала" отримали позитивний тест на коронавірус, що змусило всіх хористів та оркестрантів піти на карантин.

У жовтні Італія закрила театри та концертні зали задля стримування пандемії. Обмеження мають залишатися принаймні до різдвяних свят.

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