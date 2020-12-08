Велика Британія розпочала вакцинацію від ковіду, першою щепили 90-річну жінку

Вакцинувати поки що будуть літніх людей та медпрацівників.

У Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.

Про це повідомляє ВВС.

Маргарет отримала щеплення в університетській лікарні у Ковентрі.

Центри у Великобританії вакцинують літніх людей старше 80 років та деяких медичних працівників.

"Я відчуваю такий привілей - бути першою людиною, щепленою проти COVID-19. Це найкращий подарунок на день народження, який я могла б побажати, бо це означає, що я нарешті можу з нетерпінням чекати проведення часу з родиною та друзями у новому році після того, оскільки я більше року була сама", - сказала Маргарет Кінан і порадила вакцинуватися усім.

Програма вакциинації проти ковіду в Британії спрямована на захист найбільш вразливих верств населення. Щеплення не буде обов'язковим, але вакциину отримають усі люди, старші 80 років.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. 2 грудня повідомлялося, що кампанія вакцинації може стартувати найближчим часом. У ній візьмуть участь передусім люди з груп ризику.

Британія вже замовила 40 мільйонів доз вакцини, яких має вистачити для вакцинації 20 млн людей (щеплення відбувається у два етапи). Незабаром також має бути доступно близько 10 млн доз вакцини.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.