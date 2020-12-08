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Путіну в Сочі побудували копію підмосковного кабінету, щоб приховати його місцезнаходження, - ЗМІ

Журналісти з’ясували, що президент РФ живе в Сочі щонайменше з кінця літа.

Путіну в Сочі побудували копію підмосковного кабінету, щоб приховати його місцезнаходження, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, останнім часом не знаходиться у своїй головній резиденції у передмісті Москви, а проживає на дачі у Сочі.

Про це йдеться у матеріалі видання "Проєкт".

За інформацією журналістів, щоб приховати місце знаходження президента РФ, побудували копію його підмосковного кабінета.

Зазначається, що 3 листопада Путін вилетів до Санкт-Петербурга, де він публічно оглядав криголам "Віктор Черномирдін". Далі, за даними сервісу Flightradar24, літак спеціального льотного загону "Росія" з номером RSD 143 (яким літає Путін) і супроводжуючий його борт в той день вилетіли у Санкт-Петербург із Сочі. При цьому на офіційному сайту Кремля повідомляється, що всі попередні дні Путін нібито працював у своїй резиденції Ново-Огарєво. 

Фото: proekt.media

Згідно з сайтом Кремля, з 21 жовтня до 2 листопада Путін працював тільки в Підмосков'ї. Наприклад, 29 жовтня його відвідував глава ВТБ Андрій Костін. Спочатку Путін посадив банкіра у свій кабінет, і вони удвох дистанційно взяли участь в інвестиційному форумі "Росія кличе!", а потім вже поговорили сам на сам.

Чому Костін не міг спочатку взяти участь в роботі форуму в Москві, а потім швидко доїхати до підмосковної резиденції президента, не відомо. 

2 листопада Путін з того ж кабінету спілкувався по відеозв'язку зі школярами. І знову на сайті Кремля стояла відмітка - "Московська область, Ново-Огарєво". Однак, співробітники, які забезпечують роботу президента РФ, того дня перебували в Сочі, і якраз звідти наступного дня і вилетів президентський літак до Петербурга.

Журналісти з'ясували, що насправді Путін знаходиться на Чорноморському узбережжі як мінімум з кінця літа, але не хотів повідомляти про це, оскільки всі чекали на другу хвилю епідемії коронавірусу. 

Фото: скріншот сайту kremlin.ru

Зустрічі Путіна з головою правління Банку ВТБ Костіним у Московській області та в Сочі (kremlin.ru)
Зустрічі Путіна з головою правління Банку ВТБ Костіним у Московській області та в Сочі (kremlin.ru)

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