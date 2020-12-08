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До МКС уперше пристикувалися одразу два кораблі Ілона Маска

В рамках контракту з NASA SpaceX вже виконала 21-ну вантажну місію з постачання МКС.

До МКС уперше пристикувалися одразу два кораблі Ілона Маска
Фото: tesmanian.com

Багаторазовий вантажний космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції. На його борту - 2900 кілограм вантажу американського космічного агентства NASA. Також на МКС з 3 листопада вже знаходиться корабель, який привіз на космічну станцію астронавтів.

"О 13:40 (о 20:40 за Києвом - ред.) за східним часом модернізований вантажний космічний корабель Dragon автономно зістикувався з космічною станцією. Це перша автоматична стиковка для місії по поповненню запасів SpaceX, і перший раз, коли два космічних корабля Dragon знаходяться на станції одночасно", - повідомили в NASA.

В рамках контракту з NASA компанія Маска вже виконала 21-ну вантажну місію з постачання МКС. Після оновлення Cargo Dragon наразі здатен доставляти у космос на 50% більшу вагу та на 20% більший об'єм вантажу, ніж попередня модель.

За два місяці він має повернутися на Землю з вантажем з МКС.

Нагадаємо, З жовтня 2012 року до березня 2020 року SpaceX здійснила 20 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.

21 листопада компанія Маска запустила в космос ракету-носій Falcon 9 з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

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