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Суд тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу TikTok

Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося від заборони на роботу платформи.

Суд тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу TikTok
Фото: phys.org

Окружний суд Вашингтона тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу онлайн-сервісу для створення та обміну відео TikTok.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення суду за позовом власника TikTok ByteDance було видано більш ніж через місяць після того, як американська суддя Венді Бітлстоун у штаті Пенсільванія заблокувала ті самі обмеження, які мали набути чинності 12 листопада.

Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося від заборони на роботу платформи. Однак, уряд не став продовжувати термін продажу американського сегмента TikTok.

Нагадаємо, Трамп 6 серпня підписав укази, які забороняють будь-які транзакції з компаніями ByteDance і Tencent (власник месенджера WeChat) в США. 

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, Міноборони, а також адміністрація транспортної безпеки США вже заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok на службових телефонах. 

Офіційний Вашингтон хоче з'ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok неодноразово відкидали подібні припущення.

Раніше президент США погрожував заборонити використання TikTok в країні, якщо сервіс не продадуть американській компанії до 15 вересня. Про придбання соцмережі веде переговори концерн Microsoft.

15 серпня Трамп видав указ, що визнає недійсним придбання китайською компанією ByteDance, котрій належить соцмережа TikTok, сервісу Musical.ly. Згідно указу, китайській фірмі надається 90 днів, щоб відмовитися від усіх активів, які підтримують функціонування сервісу в Сполучених Штатах, а також позбутися від будь-яких даних користувачів, отриманих за допомогою TikTok або Musical.ly.

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