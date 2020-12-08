Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією

Генеральна асамблея ООН на засіданні 7 грудня підтримала проєкт посиленою резолюції України щодо російської мілітаризації окупованого Криму "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Про це повідомляє Міністерство закордоннних справ.

Зазначається, що головна мета резолюції - забезпечення виведення російських військових з Криму.

"Цьогорічна резолюція - новий елемент зростаючого правового тиску на Росію. Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, яке розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності у регіоні. У резолюції засуджується російська тимчасова окупація Криму і відзначається, що така окупація становить загрозу міжнародній безпеці. У резолюції підтверджується, що окупація є незаконною; що вона є порушенням міжнародного права; і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України. У ній також відзначається, що Росія перемістила на територію Криму озброєння, здатні нести ядерні заряди. Резолюція вимагає від Росії негайно припинити таку діяльність", - йдеться у заяві голови МЗС Дмитра Кулеби.

В МЗС зазначили, що цьогорічна резолюція містить низку ключових елементів і закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль з метою деокупації Криму, в тому числі у рамках Кримської платформи.

Резолюція також закликає Росію припинити мілітаризацію освіти у Криму - шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої проголошується їхня майбутня служба у збройних силах РФ.

"Відтепер Україна має в своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму", - зазначили у МЗС.

Росія відреагувала на резолюцію і вважає, що вона "ніяк не вплине" на життя окупованого півострова, повідомляється на сайті представництва Росії в ООН.

Перший заступник постпреда Рі при ООН Дмитро Полянський назвав документ "брехливим і абсурдним". Він заявив, що ніяких консультацій по тексту документа не проводилося.

"Замість дискусії державам-членам ООН нав'язується думка про те, що вони своїм голосуванням нібито повинні підтвердити територіальну цілісність України. Багато, на жаль, до сих пір вірять в цей обман", - сказав Полянський.

Він також заявив, що Київ "бореться з масово поширюваною інформацією українців про Крим", а сама Україна "перетворюється в антиросію".

Нагадаємо, у грудні минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до виведення військ Росії з Криму. А 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку.

У 2016 році представник України в ООН Володимир Єльченко заявляв, що РФ розгорнула в окупованому Криму 23-тисячне угруповання і готує об'єкти для зберігання ядерної зброї. Коментуючи цю заяву, представник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не має наміру ні з ким обговорювати розміщення ядерного та неядерного зброї в Криму".

На початку 2018 року в районі мису Фіолент на бойове чергування заступили російські зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф". У вересні такі ж комплекси розмістили в Євпаторії, а в кінці року - в Джанкої.

У Генштабі України дії російських військових називають незаконними.