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Посла України в Нідерландах обрали главою Бюджетного комітету арбітражного суду в Гаазі

Це найстаріша установа у світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою у Гаазі.

Посла України в Нідерландах обрали главою Бюджетного комітету арбітражного суду в Гаазі

Посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова обрали на посаду голови Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Україна вдячна державам-членам за довірену їй роль і готова до співпраці з іншими керівними органами суду з метою просування інституту мирного вирішення спорів", - говориться в повідомленні.

Постійний арбітражний суд - найстаріша установа у світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою у місті Гаага, Нідерланди. Минулого року під її егідою розглядалося близько 200 міждержавних, комерційних та інвестиційних спорів. Бюджетний комітет відповідає за фінансову політику та бюджетні аспекти роботи суду.

Із часу анексії Криму Росією Україна подала кілька позовів проти Росії до міжнародних судів. 9 травня 2018 року суд у Гаазі присудив Росії виплатити Україні 159 млн доларів компенсації за конфісковане майно і збитки української сторони через окупацію Криму.

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