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Картину Бенксі з колекції сина гітариста Rolling Stones продали з аукціону за 170 тис. євро

"Пташка з гранатою" створена у 2002-му.

Картину Бенксі з колекції сина гітариста Rolling Stones продали з аукціону за 170 тис. євро
Фото: twitter.com/Hessinksauction

Картина "Пташка з гранатою" вуличного художника Бенксі пішла з молотка в Нідерландах за 170 тис. євро (202 500 доларів).

Художній твір, створений у 2002 році, придбав нідерландський колекціонер, повідомляє dpa international.

Картина була у приватній колекції Джеймі Вуда, сина легендарного гітариста Rolling Stones Рона Вуда, повідомляє аукціонний будинок Hessink's у Зволле.

На картині зображено птаха з ручною гранатою, що звисає до дзьоба.

Особистість Бенксі залишається загадкою. Відомо, що андерграундний художник графіті, політичний активіст та режисер родом з Брістоля на південному заході Англії. Він приїхав до Лондона наприкінці 1990-х. За найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я - Роберт або Робін Бенкс.

Графіті Бенксі, які з'являються на вулицях, оцінюють в мільйони доларів і значно збільшують вартість нерухомості, на яких розміщені, тому їх псування кваліфікується як вандалізм.

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