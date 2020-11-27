"Пташка з гранатою" створена у 2002-му.

Картина "Пташка з гранатою" вуличного художника Бенксі пішла з молотка в Нідерландах за 170 тис. євро (202 500 доларів).

Художній твір, створений у 2002 році, придбав нідерландський колекціонер, повідомляє dpa international.

Картина була у приватній колекції Джеймі Вуда, сина легендарного гітариста Rolling Stones Рона Вуда, повідомляє аукціонний будинок Hessink's у Зволле.

На картині зображено птаха з ручною гранатою, що звисає до дзьоба.

Особистість Бенксі залишається загадкою. Відомо, що андерграундний художник графіті, політичний активіст та режисер родом з Брістоля на південному заході Англії. Він приїхав до Лондона наприкінці 1990-х. За найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я - Роберт або Робін Бенкс.

Графіті Бенксі, які з'являються на вулицях, оцінюють в мільйони доларів і значно збільшують вартість нерухомості, на яких розміщені, тому їх псування кваліфікується як вандалізм.