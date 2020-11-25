Суд у справі МН17 відмовив адвокатам обвинуваченого в розгляді альтернативних версій катастрофи

У Нідерландах судді у справі збиття літака МН17 Малазійських авіаліній над Донбасом відмовили адвокатам обвинувачених у розслідуванні альтернативних сценаріїв причин катастрофи.

Міжнародне розслідування під керівництвом Нідерландів дійшло висновку, що літак з 298 людьми на борту був збитий російською ракетою. Про це пише Reuters.

Уряд Нідерландів покладає відповідальність на Москву. Росія заперечує свою причетність.

Суд сьогодні розглядав запити захисту одного з чотирьох обвинувачених - спецпризначенця ГРУ Міноборони Росії Олега Пулатова. Вони, зокрема, стосувалися нових допитів експертів та свідків і дослідження. Сторона обвинувачення наполягала на відхиленні клопотань.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто був на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Також, у червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи.

3 листопада у Нідерландах поновилися слухання у справі про збитий боїнг МН17.