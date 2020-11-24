На Донеччині голову селищної ради спіймали на хабарі у 100 000 гривень

Правоохоронці затримали голову селищної ради під час отримання останньої частини хабаря у розмірі 80 тис. гривень.

Голову однієї з селищних рад Донеччини викрито на одержанні хабаря у розмірі 100 000 гривень.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"Досудовим розслідування встановлено, що у жовтні голова селищної ради вимагала від представника підприємства неправомірну вигоду у розмірі 100 тис грн. За вказану суму службова особа обіцяла підписати акти виконаних робіт та перерахувати на рахунок підрядної організації грошові кошти за виконані умови договорів з тепломодернізації дитячих дошкільних закладів освіти", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали голову селищної ради під час отримання останньої частини хабаря у розмірі 80 тис. гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням) Кримінального Кодексу та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 23 листопада голову військово-лікарської комісії одного з об’єднаних міських військових комісаріатів Київської області затримано під час одержання хабаря у розмірі 1000 доларів США за визнання особи непридатною до проходження військової служби.