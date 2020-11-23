Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
"23 листопада вказаний голова комісії одержав зазначену суму неправомірної вигоди, після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
Нині проводяться розшукові дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.
Нагадаємо, раніше у вересні поліцейські Харківщини викрили у хабарництві військового комісара, який вимагав 8,5 тисяч гривень за видачу приписного квитка та постановку на облік військовозобов’язаних громадян.