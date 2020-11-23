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На Київщині голову військово-лікарської комісії спіймали на хабарі у 1000 доларів

Його підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за визнання особи непридатною до проходження військової служби.

Фото: https://vppnr.gp.gov.ua/
Голову військово-лікарської комісії одного з об’єднаних міських військових комісаріатів Київської області затримано під час одержання хабаря у розмірі 1000 доларів США за визнання особи непридатною до проходження військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"23 листопада вказаний голова комісії одержав зазначену суму неправомірної вигоди, після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Нині проводяться розшукові дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Фото: https://vppnr.gp.gov.ua/

Фото: https://vppnr.gp.gov.ua/

Нагадаємо, раніше у вересні поліцейські Харківщини викрили у хабарництві військового комісара, який вимагав 8,5 тисяч гривень за видачу приписного квитка та постановку на облік військовозобов’язаних громадян.

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