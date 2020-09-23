Вын вимагав гроші за видачу приписного квитка та постановку на облік.

Поліцейські Харківщини викрили у хабарництві військового комісара, який вимагав 8,5 тисяч гривень за видачу приписного квитка та постановку на облік військовозобов’язаних громадян.

Про це повідомляється на сайті поліції області.

У вівторок, 22 вересня, комісара було затримано після одержання 8,5 тис. гривень, які було вилучено на місці події.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше представника Міністерства у справах ветеранів викрили на вимаганні грошей у пораненого військовослужбовця.