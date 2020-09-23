Поліцейські Харківщини викрили у хабарництві військового комісара, який вимагав 8,5 тисяч гривень за видачу приписного квитка та постановку на облік військовозобов’язаних громадян.
Про це повідомляється на сайті поліції області.
У вівторок, 22 вересня, комісара було затримано після одержання 8,5 тис. гривень, які було вилучено на місці події.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше представника Міністерства у справах ветеранів викрили на вимаганні грошей у пораненого військовослужбовця.