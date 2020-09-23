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На Харківщині затримали воєнкома під час отримання 8,5 тис. гривень хабаря

Вын вимагав гроші за видачу приписного квитка та постановку на облік.

На Харківщині затримали воєнкома під час отримання 8,5 тис. гривень хабаря
Фото: Національна поліція

Поліцейські Харківщини викрили у хабарництві військового комісара, який вимагав 8,5 тисяч гривень за видачу приписного квитка та постановку на облік військовозобов’язаних громадян.

Про це повідомляється на сайті поліції області.

У вівторок, 22 вересня, комісара було затримано після одержання 8,5 тис. гривень, які було вилучено на місці події.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше представника Міністерства у справах ветеранів викрили на вимаганні грошей у пораненого військовослужбовця.

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