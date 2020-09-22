Разумков заперечив можливість зміни постанови про місцеві вибори

На його думку, внести зміни в цю постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає неможливим ухвалення парламентом змін до постанови про призначення місцевих виборів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Проголосовані зміни до постанови, на мій погляд, неможливі. Я поясню чому. Тому що знову повертаємося до 90 днів. Вносити зміни в той процес, який вже розпочався? А розпочався він саме тому, що Верховна Рада прийняла таке рішення”, - сказав Разумков.

Він нагадав, що цими вихідними багато партій провели з’їзди, на яких були висунуті кандидати на місцеві вибори.

"Тобто сьогодні внести зміни в цю постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Чому? Тому що вибори – це черговість дій. Одна йде за одною", - пояснив голова парламенту.

Нагадаємо, постанова про місцеві вибори, яку Рада затвердила 15 липня, передбачає, що голосування на окупованих територіях може відбутися лише після припинення окупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю над кордонами. Такі умови проведення виборів підтвердили в Офісі президента.

Представники Росії на переговорах у Мінську та у "нормандському форматі" домагаються від України внесення змін до постанови.

На те, що Верховна Рада внесе зміни до постанови про призначення місцевих виборів, розраховує і Глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Леонід Кравчук вважає, що Росія та представники формувань ОРДЛО будуть блокувати всю роботу ТКГ, якщо український парламент не змінить постанову.