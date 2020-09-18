Єрмак сподівається, що ВР змінить постанову про місцеві вибори

Він висловив надію на те, що парламент ухвалить "мудре" рішення.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розраховує на те, що Верховна Рада внесе зміни до постанови про призначення місцевих виборів.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Чи ускладнює переговори постанова Верховної Ради про місцеві вибори? Чи є цією причиною, з якою ми боремося, і яка ставиться як умова для продовження діалогу? Так ... Я вважаю, що рішення має бути прийнято у відповідності з інтересами нашої держави і нашими зобов'язаннями ... Я сподіваюся, це буде мудре рішення Верховної Ради", - сказав Єрмак.

Він також зазначив, що проведення виборів на непідконтрольних територіях можливе тільки після повної деокупації і вирішення безпекових питань.

15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін за результатами перемовин політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона на зустрічі радників не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада не планує переглядати постанову про проведення місцевих виборів.

Заступник голови парламентського комітету по вопросам державної влади Олександр Качура (Фракція "Слуга Народу") не виключає, що проект постанови про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, автором якого він є, може бути відкликаний з парламенту.