Поліція затримала чоловіка, який напав на Балуха (оновлено)

Поліція затримала чоловіка, який напав на політв'язня Володимира Балуха.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"На цей час відомо, що Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані «Козак». Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану «Edem». Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою - потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Балуха госпіталізували у лікарню", - написав голова МВС.

Сьогодні, 18 вересня, зловмисника затримали. Ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані.

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

У той же час, народний депутат Ірина Геращенко зазначила, що Балух вже 11 днів знаходиться у стабільно важкому стані і перебуває у медикаментозній комі.

"Від лікуючих лікарів Балуха: «Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну». Досі не відомо, скільки часу він знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування", - написала вона у фейсбуці.

Геращенко нагадала, що "Європейська солідарність" планувала делегувати Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але наразі, за її словами, це нереалістично.

Нагадаємо, вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим у столичному Гідропарку. У нього зламані рука та ключиця. Офіс президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

У Нацполіції також розповіли про деталі побиття Балуха. На 14 вересня його стан залишався стабільно важким. 16 вересня стало відомо, що Балух приходив до тями і намагався зняти пов’язку з голови. Тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Свідок у справі, яка власне і знайшла Балуха закривавленим у Гідропарку, розповіла, що він був тверезим. Жінка каже, звернула увагу на його вишиванку і одразу зрозуміла, що це не безхатько, а людина, яка стала жертвою злочину. Ушкодження на голові, за її словами, не схожі на рану від падіння з невеликої висоти