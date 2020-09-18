Фото: Макс Требухов

Сьогодні у центрі Києва журналісти та правозахисники провели акцію пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих в Україні журналістів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Учасники акції мають на меті "нагадати владі про необхідність розслідування цих справ".

"На жаль, смерть Гонгадзе - не єдиний насильницький злочин проти журналістів. За роки незалежності в Україні було вбито майже 70 журналістів. Винуватці у більшості випадків – не названі. Ми збираємося, щоб нагадати владі про необхідність ефективного і прозорого розслідування цих справ", - зазначили організатори заходу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 16 вересня на Хрещатику відкрили меморіальну дошку Гонгадзе.

Гонгадзе викрали в ніч з 16 на 17 вересня 2000 року. У листопаді обезголовлене тіло журналіста знайшли в Таращанському лісі, за 70 кілометрів від Києва. Останки журналіста поховали тільки навесні 2016 року.

Зникнення і вбивство Гонгадзе спровокувало широкий суспільний резонанс, в Україні пройшли широкомасштабні акції протесту "Україна без Кучми", протягом яких протестувальники звинувачували тодішнього президента і його найближче оточення в зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

У 2009 році за звинуваченням у вбивстві затримали ексначальника МВС Олексія Пукача, 2013 року суд засудив його до довічного ув'язнення. У справі про вбивство Гонгадзе також засуджено колишніх співробітників МВС Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова, вони отримали по 12 і 13 років в'язниці.