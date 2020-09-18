Біля Верховної Ради проходить пацієнтська акція "Бюджет смерті -2021", учасники якої вимагають від депутатів збільшити видатки на охорону здоров'я в Державному бюджеті на 2021 рік до 5% ВВП.

Організатори заходу зазначають, що в бюджеті на наступний рік не закладено фінансування лікування низки важких захворювань і закликають депутатів передбачити ці кошти.

"Це майже 225 млрд гривень. Цього вимагають пацієнти та Закон України! Ми принесемо символ бюджету смерті під будівлю Парламенту, а також напишемо і передамо до Верховної Ради списки українців, які померли у попередні роки в стінах недофінансованої медичної системи", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Зазначається, що щороку на медичну сферу виділяється близько 2% від ВВП. Тому багатьом хворим не вистачає грошей на ліки, багатьом не змінили курс лікування на більш новітній, во вони не встигли зібрати кошти на операцію.

"Люди, які при достатньому фінансуванні від держави могли б жити! Пацієнти змушені виходити на акції навіть у пандемію, бо так далі продовжуватись не може. Нас не буде багато, але нас мають почути. Ми маємо право отримати бюджет життя!"- наголошують організатори акції.

Нардепка фракції "Голос" Ольга Стефанішина звернулася до Міністерства фінансів.

"Ваш проєкт бюджету пацієнтські організації вже нарікли "бюджетом смерті". Там нема ні підвищення зарплати лікарям, ні достатньо коштів на медичні послуги і ліки. Вони сьогодні приїхали під парламент з усіх куточків України. Це люди на інвалідних візочках, онкохворі, маленькі діти, в яких не буде ліків наступного року, бо в бюджеті їх не достатньо. Цим бюджетом ви обрізаєте право на життя і порушуєте закон України, бо плануєте виділити на медицину тільки 3,5% від ВВП, хоча за законом їх має бути 5%", - наголосила вона.

Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік. Він пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

Раніше, 13 вересня, Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривеннь. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2021: планів багато, грошей мало".