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В Києві виявили 291 випадок коронавірусу за добу

Восьмеро людей померли, 141 - одужала.

В Києві виявили 291 випадок коронавірусу за добу
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Києві виявили 291 хворого на коронавірус.Усього в столиці вже 18 740 випадків зараження COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Захворіли:

  • 151 жінка віком від 18 до 89 років 
  • 119 чоловіків віком від 18 до 91 року
  • 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років. 

Захворіли також 9 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці за добу потрапили 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Восьмеро людей померли.Усього коронавірус забрав життя 304 киян.

141 пацієнт одужав. Загалом коронавірус подолали  5 742 киян.

Фото: КМДА

Нагадаємо, в Україні 3 тисячі 228 нових випадків ковіду. За минулу добу 1 573 людей одужали, 68 - померли.

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