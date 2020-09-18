В Києві виявили 291 випадок коронавірусу за добу

За минулу добу в Києві виявили 291 хворого на коронавірус.Усього в столиці вже 18 740 випадків зараження COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Захворіли:

151 жінка віком від 18 до 89 років

119 чоловіків віком від 18 до 91 року

10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.

Захворіли також 9 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці за добу потрапили 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Восьмеро людей померли.Усього коронавірус забрав життя 304 киян.

141 пацієнт одужав. Загалом коронавірус подолали 5 742 киян.

Фото: КМДА

Нагадаємо, в Україні 3 тисячі 228 нових випадків ковіду. За минулу добу 1 573 людей одужали, 68 - померли.