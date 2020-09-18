Лукашенку вдруге присудили "Шнобелівську премію"

Разом з ним "нагородили" Путіна, Болсонару, Джонсона та керівників кількох інших країн.

Вшосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко знову отримав "Шнобелівську премію".

Її присудили за реакцію на пандемію коронавірусу, повідомляє білоруське бюро "Радіо Свобода".

Також аналогічну премію присудили очільникам Бразилії, Великобританії, Індії, Мексики, США, Туреччини, Росії та Туркменістану.

"Нагорода в галузі медичної освіти вручається лідерам лідерам Бразилії, Великобританії, Індії, Мексики, США, Туреччини, Росії та Туркменістану за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ тому, що політики можуть мати більший вплив на життя та смерть, ніж вчені та лікарі", - повідомив Марк Абрахамс.

Нагадаємо, що в 2013 році Лукашенку вже присуждали "Шнобелівську премію" за заборону публічних аплодисментів, накладений після серії антиурядових виступів у 2011 році, під час яких учасники мовчки аплодували.

Шнобелівська, або Ігнобелівська премія - це пародія на Нобелівську премію, яка кожного року вручається в Гарвардському університеті. Премію присуджують за досягненні, "які спочатку викликають сміх, а потім роздуми".