Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Хасиди, що застрягли на кордоні з Білоруссю, вдягнули шаровари і заспівали український гімн
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Син Шуфрича знову потрапив у ДТП в Києві
Син Шуфрича знову потрапив у ДТП в Києві
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
​Стягнення боргів без суду і подорожчання алкоголю. Що готують українцям у 2021 році?
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
Кернес перебуває в клініці Шаріте, він у свідомості, "тиск, як у космонавта", - Фукс (оновлено)
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
ГоловнаСвіт

Лукашенку вдруге присудили "Шнобелівську премію"

Разом з ним "нагородили" Путіна, Болсонару, Джонсона та керівників кількох інших країн. 

Лукашенку вдруге присудили "Шнобелівську премію"
Фото: EPA/UPG

Вшосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко знову отримав "Шнобелівську премію".

Її присудили за реакцію на пандемію коронавірусу, повідомляє білоруське бюро "Радіо Свобода". 

Також аналогічну премію присудили очільникам Бразилії, Великобританії, Індії, Мексики, США, Туреччини, Росії та Туркменістану.

"Нагорода в галузі медичної освіти вручається лідерам лідерам Бразилії, Великобританії, Індії, Мексики, США, Туреччини, Росії та Туркменістану за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ тому, що політики можуть мати більший вплив на життя та смерть, ніж вчені та лікарі", - повідомив Марк Абрахамс.

Нагадаємо, що в 2013 році Лукашенку вже присуждали "Шнобелівську премію" за заборону публічних аплодисментів, накладений після серії антиурядових виступів у 2011 році, під час яких учасники мовчки аплодували.

Шнобелівська, або Ігнобелівська премія - це пародія на Нобелівську премію, яка кожного року вручається в Гарвардському університеті. Премію присуджують за досягненні, "які спочатку викликають сміх, а потім роздуми".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також