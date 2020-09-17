Європейський суд справедливості остаточно відмовив "Роснафті" у скасуванні санкцій

В суді зазначили, що Рада ЄС мала право на запровадження санкцій і достатньо обґрунтувала своє рішення.

Європейський суд справедливості підтримав рішення першої інстанції Суду ЄС відмовити у скасуванні санкцій проти російської компанії "Роснафта".

Про це повідомляється у пресрелізі суду.

"Своїм рішенням Суд справедливості повністю відхиляє апеляцію компанії", - йдеться в заяві.

Проти "Роснафти" запровадили санкції у 2014 році за причетність до агресії РФ проти України.

У суді зазначили, що у 2014 році, коли Рада ЄС запроваджувала обмежувальні санкції проти ряду російських компаній за агресію Москви проти України, вона мала на це право й достатньо обґрунтувала своє рішення.

Нагадаємо, "Роснафта" подала позов до влади Великобританії про правомірність секторальних санкцій ЄС, введених проти Росії в 2014 році. На думку "Роснафти", Великобританія трактувала їх занадто широко, що призвело до додаткових невиправданих обмежень для роботи компанії на міжнародних ринках.

Однак у січні 2015 року Високий суд Лондона направив позов "Роснафти" в Суд ЄС, оскільки російська компанія оскаржувала постанови Євросоюзу й у британського суду немає повноважень виносити рішення про їх правомірність.

У березні 2017 року Суд ЄС визнав законними санкції проти "Роснефти".