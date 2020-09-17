Білоруські ЗМІ публікуються без фото на підтримку затриманих журналістів

Замість зображення медіа публікують на білому тлі напис "Тут повинно бути фото".

Незалежні медіа Білорусі 17 вересня випустили матеріали без фото.Так ЗМІ висловлюють підтримку фотожурналістами Олександру Васюковичу та Владу Гридіну, яких вчора арештували за "участь у несанкціонованому мітингу".

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

"17 вересня основні сторінки незалежних ЗМІ публікуються без фотографій. Так, журналісти висловлюють солідарність із фотожурналістами Олександром Васюковичем та Владом Гридіним", - йдеться в повідомленні.

Фото: Webscreenshot

Без фото публікуються такі ЗМІ як "TUT.BY", "Радіо Свобода", "Белапан", "Наша Ніва" та інші.Замість зображення медіа публікують на білому тлі напис "Тут повинно бути фото".

Фото: Webscreenshot

Васюкович та Гридін висвітлювали акцію протесту "Марш героїв". 13 вересня журналістів затримали. 16 вересня суд застосував до них арешт на 11 діб за порушення порядку організації та проведення масових заходів.

Нагадаємо, у Білорусі під час суботніх протестів затримали 114 осіб. Масові затримання силовики влаштували під час "жіночого маршу" у Мінську.