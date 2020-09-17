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Росія змінить Податковий кодекс, щоб видати Білорусі $1,5 млрд кредиту

Кредит буде виданий двома траншами - в 2020 і в 2021 році, а ще 500 млн рублів надасть Євразійський фонд стабілізації і розвитку.

Росія змінить Податковий кодекс, щоб видати Білорусі $1,5 млрд кредиту
Антон Силуанов
Фото: ru.g20russia.ru

Для надання міждержавного кредиту Білорусі Російська Федерація внесе спеціальні поправки до Податкового кодексу

Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає "Інтерфакс".

"Такі поправки підготовлені до Бюджетного кодексу. Як тільки вони будуть прийняті, ми почнемо роботу з надання междержкредиту", - пояснив Силуанов.

Він пояснив, що РФ надасть Білорусі кредит на загальну суму $1 млрд двома траншами - в 2020 і в 2021 році, а ще 500 млн рублів надасть Євразійський фонд стабілізації і розвитку.

Планується, що позику ЄФСР буде надано в доларах, а міждержавний кредит - в рублях.

"У рублях ми будемо прив'язуватися до вартості ОФЗ з невеликою премією, за ставками у валюті ЄФСР дає виходячи з середньої вартості бондів РФ і Казахстану", - сказав російський міністр.

Говорячи про цілі надання кредиту, він зазначив, що "в цілому це антикризова підтримка", в тому числі, на боротьбу з COVID-19.

Сілуанов зазначив, що Білорусь вчасно погашає зобов'язання перед РФ, ніяких прострочень і заборгованостей у неї немає. У 2020 році зобов'язання Білорусії перед РФ за боргом і відсотками складають трохи менше $1 млрд і близько $460 млн перед ЄФСР.

Нагадаємо, 14 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко у Сочі зустрівся з Володимиром Путіним. Президент РФ підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту. 

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