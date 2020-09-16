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Білл Гейтс-старший помер

Батькові засновника Microsoft було 94 роки.

Батько засновника Microsoft Білла Гейтса американський повірений і філантроп Вільям Генрі Гейтс II помер у віці 94 років.

Про це повідомив його син.

"Мій батько був «справжнім» Біллом Гейтсом. Він був всім, чим я намагаюся бути, і я буду сумувати за ним щодня", - написав Білл Гейтс-молодший у твіттері.

У своєму блозі засновник Microsoft написав, що його батько помер 14 вересня в оточенні родини.

Засновник Microsoft зазначив, що в дитинстві батько ніколи не дозволяв йому займатися тим, що він уже опанував, підштовхуючи до вивчення нового.

Білл Гейтс-молодший розповів, що безумовна любов і підтримка батьків багато означали для нього. Він зізнався, що це була одна з причин, через яку він не боявся йти на великий ризик, наприклад, залишити коледж, щоб заснувати Microsoft з Полом Алленом.

За словами 64-річного Білла Гейтса-молодшого, в перші роки після створення компанії Microsoft він звертався до батька за юридичною допомогою. Білл-Гейтс-старший також допомагав і Говарду Шульцу із Starbucks.

Крім того, Білл Гейтс зазначив, що його батько зробив величезний внесок у розвиток благодійності і роботи Фонду Білла і Міранди Гейтс, співголовою якого він був.

Гейтс зазначив, що здоров'я його батька погіршувався, то ж його смерть не була несподіваною. Американські ЗМІ повідомляють, що Білл Гейтс-старший помер через хворобу Альцгеймера.

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