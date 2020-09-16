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До Мінська прибув міністр оборони Росії Шойгу

Візит здійснюється "для обговорення питань двостороннього військового співробітництва Білорусі та Росії".

До Мінська прибув міністр оборони Росії Шойгу

Сьогодні, 16 вересня, у столицю Білорусі прибула російська військова делегація на чолі з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

Зазначається, що робочий візит здійснюється "для обговорення питань двостороннього військового співробітництва Білорусі та Росії".

Нагадаємо, 14 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко у Сочі зустрівся з президентом РФ Путіним.

15 вересня у Білорусь прибули російські десантники. Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних Сил РФ братимуть участь у спільних білорусько-російських навчаннях "Слов'янське братство-2020". Активна фаза навчань пройде з 21 по 23 вересня.

21-26 вересня білоруські військовослужбовці візьмуть участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Кавказ-2020", які проводиться на військових полігонах РФ поряд із держкордоном України.

За даними Міноборони РФ, в них візьмуть участь військові контингенти з Білорусі, М'янми, Ірану і Пакистану. До навчань планували залучити угруповання з шести країн по лінії Шанхайської організації співпраці і Організації Договору про колективну безпеку. Як відомо, від участі у навчаннях "Кавказ-2020" уже відмовилися Індія та Азербайджан.

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