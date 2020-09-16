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Білоруська опозиція готує санкційний список імені ув'язненої Марії Колесникової

Нині представники Координаційної ради білоруської опозиції працюють в цьому напрямку.

Білоруська опозиція готує санкційний список імені ув'язненої Марії Колесникової
Марія Колесникова
Фото: vot-tak.tv

Координаційна рада білоруської опозиції готує санкційний список імені ув'язненої Марії Колеснікової.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua повідомила лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська.

"Спочатку ми думали, що влада побачить, що народ проти, що народ більше не визнає Лукашенко як керівника країни, що вони зрозуміють: пора нарешті почути свій народ і піти на діалог, до чого ми закликали. Але зараз бачимо, що потрібні більш радикальні кроки. Тому такі дії, про які ви говорите, будуть здійснені", - заявила Світлана Тихановська. 

Вона додала, що список санкцій імені Марії Колесникової "звичайно, з'явиться".

Нагадаємо, що у ексклюзивному інтерв'ю LB.ua Тихановська заявила, що готова надати гарантії особистої безпеки президенту Білорусі Олександру Лукашенко у разі мирної передачі влади.

Вона також зазначила, що видані Росією кредитні кошти білоруська влада витрачає на розгони акцій протесту, арешти та екіпірування для ОМОНу.

Разом з тим, Світлана Тихановська не вірить у реалізацію сценарію військової агресії Росії проти Білорусі. 

Тихановська також вважає, що члена президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич навряд чи заарештують або видворять з країни.

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