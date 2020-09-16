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Іспанія офіційно засудила режим Франко

Уряд називає новий закон заходом "остаточної дефранкізаціі" Іспанії.

Іспанія офіційно засудила режим Франко
Фото: espanarusa.com

Уряд Іспанії 15 вересня ухвалив Закон демократичної пам’яті, покликаний поставити під заборону "будь-які спроби виправдовувати або вихваляти франкістську диктатуру 1936-1975 років і її діячів".

Про це повідомляє DW.

"Нове законодавство вперше в Іспанії офіційно засуджує режим генерала Франко і забороняє громадські організації із франкістськими назвами. Таким чином, воно доповнює рішення про "дефранкізацію" 2007 року, згідно з якими франкістські назви вулиць змінили на нові, а пам’ятники та меморіальні дошки, пов’язані з діячами колишнього режиму зняли", - йдеться у повідомленні.

Новий закон, який уряд називає заходом "остаточної дефранкізаціі" Іспанії, також забороняє публічні виступи прихильників диктатури і демонстрацію символіки франкістської доби.

Уряд планує скласти списки всіх жертв диктатури та ідентифікувати останки цих жертв у братських могилах. Судові вироки епохи Франко і дворянські звання, присвоєні диктатором своїм наближеним, будуть ліквідовані.

Деякі положення нового закону викликали неоднозначну реакцію і будуть оскаржені в Конституційному суді країни.

Генерал Франко прийшов до влади 1939 року у результаті заколоту проти уряду "Народного фронту", у якому брали участь соціалісти, комуністи і ліві ліберали. Після трирічної громадянської війни він ліквідував Іспанську республіку та встановив правий авторитарний режим. Франко одноосібно виконував обов’язки глави держави, очільника уряду і верховного головнокомандувача, носив титул "каудильйо" (вождь) і керував країною до своєї смерті в 1975 році.

У жовтні 2019-го останки колишнього диктатора Франсіско Франко через 44 роки після його смерті перенесли з меморіального комплексу "Долина Полеглих" у сімейну могилу на кладовищі в Ель-Пардо під Мадридом.

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