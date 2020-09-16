Новый премьер Японии. От фермера до главы правительства

Теперь все гадают, как проявит себя на посту руководителя кабинета этот в общем-то неприметный чиновник, который за свою весьма долгую карьеру в политике незаметно для многих сумел пройти все ступени в политической иерархии Японии.

Шансы Суга перебить этот рекорд пока невелики. Его первейшей задачей будет подготовить правящую ныне в Японии Либерально-демократическую партию (ЛДПЯ) к намеченным на осень 2021 года всеобщим выборам.

Он продолжит дело неожиданно покинувшего свой пост соратника по партии Синдзо Абэ . Прошлый премьер уже вписал свое имя в историю японской послевоенной политики как премьер-министр, который дольше других пробыл на своем посту.

Мало кто мог предположить, что скромный «дядюшка Рейва» спустя полтора года будет именоваться первым премьер-министром эпохи «прекрасной гармонии».

16 сентября 2020 года японский парламент утвердит новым премьер-министром страны Ёсихидэ Суга . В японских соцсетях он больше известен под прозвищем «Дядюшка Рейва». Пожалуй, многие японцы узнали о нем лишь весной 2019 года, когда этот человек вынес на публику табличку с двумя иероглифами – «рейва». В переводе с японского это означает «Прекрасная гармония». Такой девиз избрал новый император Японии Нарухито , который 1 мая прошлого года официально вступил на престол. По древней традиции императорской Японии, теперь каждый год правление будет отсчитываться от этого события. Уже давно император не имеет политической власти в стране, а задача вынести табличку с новым девизом правления – было действием скорее церемониальным.

Фото: EPA/UPG

Вверх по карьерной лестнице

Родившийся 6 декабря 1948 года Ёсихидэ Суга был старшим сыном фермера и учительницы. По традиции, именно он должен был унаследовать ферму своего отца и выращивать клубнику. Однако, закончив школу, он сбежал в столицу Токио, чтобы начать собственную жизнь. Суга некоторое время проработал на картонной фабрике, чтобы накопить на учебу. В 1969 году поступил в университет Хосэй, на факультет права. Во время учебы он сторонился политической активности, в которую были вовлечены многие японские студенты во времена войны США во Вьетнаме.

Вместо этого он пробовал заработать, находясь на различных позициях, – от охранника до электрика. В свободное время посещал секцию каратэ, и даже добился тут определенных успехов – стал заместителем капитана команды. После университета он стал помощником одного из парламентариев, и в это время, очевидно, пробудился его интерес к политике. Он выучил все «входы» и «выходы», а также принципы работы японской политической системы. Показательно, что Суга женился на сестре того самого депутата, у которого работал помощником.

Имея десятилетний опыт работы, этот бюрократ решил идти в политику самостоятельно. Причем слово «идти» Суга понимал буквально. Говорят, он лично постучался в двери 30 тысяч домов, агитируя сам за себя. Он вспоминает, что за время этих походов истоптал шесть пар обуви. Он также изобрел такой новый вид политической агитации, как выступление с речами на переполненных пассажирами платформах пригородных электричек. (Сейчас этот опыт используют в Японии повсеместно молодые политики). Результат был достигнут: в 1987 году он победил на местных выборах и стал депутатом в городском совете Йокогамы.

На выборах 1996 года скоропостижная смерть одного из членов избирательного списка правящей Либерально-Демократической партии открыла для Суга шанс поучаствовать в общенациональных выборах. И он использовал его, став депутатом нижней палаты японского парламента в 47 лет. Потом переизбирался законодателем несколько раз.

Фото: EPA/UPG Слева-направо: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга и бывший министр обороны Сигэру Исиба празднуют избрание Суги новым главой правящей партии, Токио, 14 сентября 2020

С Абэ он сблизился в начале 2000-х, когда будущий японский премьер пытался решить проблему возвращения японских граждан из Корейской народно-Демократической Республики, которые были захвачены северокорейскими спецслужбами в 1970-1980 годах. В правительстве Коидзуми Суга стал заместителем министра внутренних дел в ноябре 2005 года. Ему было предложено возглавить это ведомство в сентябре 2006 год, когда свой первый кабинет возглавил Абэ. Кроме того, он занимался вопросами приватизации. А с декабря 2006 года также стал министром по децентрализации и реформам.

Именно Суга сыграл важную роль в возвращении Абэ в кресло премьера уже в 2012 году. Он посоветовал лидеру партии во время предвыборной кампании сосредоточиться на вопросах восстановления экономического роста, приложив руку к тому, что войдет в историю под названием «Абэномика». Это был комплекс мер по преодолению последствий глобального финансового кризиса 2008 года и землетрясения 2011 года.

С 26 декабря 2012 года Суга занимал пост генерального секретаря Кабинета министров Японии и был достаточно незаметной фигурой. После заявления Абэ о намерении подать в отставку 28 августа, он включился в борьбу за лидерство в правящей партии. В ходе голосования 14 cентября 2020 года избран на пост председателя Либерально-демократической партии Японии, что автоматически делает его премьер-министром страны.

Фото: EPA/UPG Главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга вручает цветы уходящему премьер-министру Японии Синдзо Абэ после того, как Суга был избран новым главой правящей партии Японии, Токио, 14 сентября 2020

Суга – это человек, который сделал сам себя – говорят японские эксперты. Он шел по карьерной лестнице ступенька з ступенькой, руководствуясь принципом, который для себя сформировал еще в молодые годы: «Где есть воля, там есть и путь».

Трудоголик без амбиций

Те, кто знают будущего премьера ближе, характеризуют его как закоренелого работягу. За несколько лет он выработал для себя такой график. Подъем в 5 утра. Час на чтение последних новостей из газет и агентств. 40-минутная прогулка, после которой он делает зарядку с силовыми упражнениями. Завтракает и отправляется в офис главы правительства к 9 утра.

За день он проводит две пресс-конференции, поскольку является главным спикером правительства, а также участвует в дюжине разных встреч. Он тратит лишь несколько минут на обед, предпочитая лапшу.

Рабочий день заканчивает в 18:45. После чего вне офиса Суга может иметь еще две-три неформальные встречи с политиками или представителями экспертного сообщества, журналистами или учеными. Он не пьет алкоголь, но весьма пристрастен к сладкому, порой приглашая своих коллег и журналистов на совместное поедание блинов.

Перед сном Суга делает еще одну зарядку – качает пресс. Он, как правило, не успевает вернуться домой к семье в Йокогаму, и в рабочие дни ночует в правительственной резиденции, неподалеку от места работы, в готовности включиться в работу по первому звонку.

Фото: economictimes.indiatimes.com

В офисе премьера о нем ходят слуги, как о жестком руководителе, – сообщает японское агентство «Киодо». Но сам Суга говорит, «я не гроза (для подчиненных). Но я хорош для тех, кто точно выполняет свою работу». И действительно, всякий согласится, что аппарат премьера Абэ благодаря усилиям Суга работал четко и стабильно, даже в условиях карантина.

У Суга есть жена и трое детей. Говорят, ему было очень сложно убедить скромную спутницу жизни по имени Марико в необходимости для себя баллотироваться на пост лидера ЛДПЯ. Для нее это означает большую публичность, которой она все эти годы избегала.

Суга готов обсуждать с Путиным Курильские острова

Японские наблюдатели говорят, что у Суга в отличии от Абэ нет какой-то идеологии или глобального видения места Японии в мире. Его опыт в вопросах обороны и внешней политики не велик, поэтому очень важно, кого он поставит руководителями на ключевые посты в министерства в новом кабинете. По последним данным, Тосимицу Мотэги сохранит портфель министра иностранных дел страны, а вот новым министром обороны станет Нобуо Киши, который я является младшим братом бывшего премьера Синдзо Абэ. Впрочем он не родной брат, его усыновила семья Абэ после рождения. Киши придерживается консервативных взглядов – в частности выступает за жесткую политику в отношении КНР и РФ, и даже высказывался в таком роде, что Япония в будущем должна получить право обладать ядерным оружием.

Суго хорошо разбирается в вопросах внутренней жизни, и, вероятно, сосредоточится на тех проблемах, которые стоят перед страной. Ранее он был инициатором таких предложений правительства Абэ, как увеличение инвестиций в сельские районы страны, развитие внутреннего туризма, диджитализация, снижение стоимости мобильной связи, стимулирование рождаемости путем реформы системы медицинского страхования и других. Теперь они, очевидно, будут «фишками» самого Суга.

Он также должен обеспечить проведение Олимпийских игр в Японии, которые из-за пандемии были перенесены на год.

Фото: EPA/UPG Коллеги аплодируют Ёсихидэ Суга после его избрания премьер-министром Японии на заседании парламента в Токио, 16 сентября 2020 .

На своей пресс-конференции сразу после избрания лидером ЛДПЯ будущий премьер назвал важнейшей проблемой для своего кабинета борьбу с коронавирусом. Суга обозначил пандемию как бедствие национального масштаба, и сказал, что его усилия будут направлены на возвращение японцев «к безопасной и стабильной жизни».

Новый премьер продолжит политику Абэ, но маловероятно, что за будущий год ему удастся добиться чего-то существенного в вопросах, которые Абэ не успел решить за много лет. Важнейший из них – это изменение действующей японской конституции. Он хочет продолжения переговоров с Российской Федерацией о мирном договоре в обмен на оккупированные после войны СССР острова Курильской гряды. Днями Суга уже прямо заявил, что хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным принадлежность всех четырех островов «Северных территорий».

Ему также предстоит наладить отношения с президентом США (очевидно уже после выборов в начале ноября) и попытаться сохранить неконфликтные отношения с Китаем.

71-летний Суга обозначил, что продолжит правительственные реформы и дерегулирование в Японии, возьмет под контроль бюрократический аппарат. «Я создам кабинет, который работает для людей», – подчеркнул он.