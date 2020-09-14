Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Львові 13 вересня помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради Богдан Остальський, який проходив лікування від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба ЛМР.

60-річний Богдан Остальський був лікарем-педіатром, довгий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міськради.

"Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо, як великого професіонала і гарного друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з Вами, Богдане Романовичу. Вічна Пам'ять!", - написав мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Раніше повідомляли, що через COVID-19 госпіталізували голову Львівської облради Олександра Ганущина.