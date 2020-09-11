У Києві з понеділка забороняються планові госпіталізації через карантин

У Києві через входження міста в "помаранчеву зону" епідеміологічної небезпеки з понеділка на 14 днів заборонять планові госпіталізації в медустановах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Такі обмеження передбачені для адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли в "помаранчеву" зону. В департаменті охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації зазначили, що відповідні листи департамент направить усім медустановам.

"Сьогодні це питання буде озвучено директором департаменту на онлайн-нараді з керівниками лікарень", - повідомили в КМДА

Нагадаємо, у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус COVID-19 Київ увійшов до "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки, тому в столиці з 14 вересня у місці знову введуть ряд обмежень. Зокрема, входження в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки передбачає тимчасове обмеження проведення медустановами планових госпіталізацій. Заборона не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня.

Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 10 квадратних метрів і не більш ніж 220 осіб.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.