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У головнокомандувача ЗСУ Хомчака діагностували COVID-19

Він перебуває на самоізоляції.

У головнокомандувача ЗСУ Хомчака діагностували COVID-19
Руслан Хомчак
Фото: telegraf.com.ua

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції у зв'язку з позитивним результатом ПЛР-тесту.

Про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник, передає "Укрінформ".

"Ми підтверджуємо, що протягом двох днів головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції. На сьогоднішній день стан його здоров'я задовільний", - розповів Сеник.

Він уточнив, що захворювання було виявлено після здачі ПЛР-тесту, який показав позитивний результат. "Він одразу пішов на самоізоляцію з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ і військових медиків", - зазначив начальник управління.

Станом на 10 вересня у ЗСУ хворіють на коронавірус 643 особи. За минулу добу було виявлено 44 нові випадки.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 2582 нові випадки захворювання на коронавірус.

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