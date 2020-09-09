В Україні за добу зафіксували 2 551 новий випадок COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 9 вересня, зафіксовано 2 551 новий випадок зараження коронавірусом СOVID-19. Усього з початку епідемії захворіли 143 030 осіб
Про це свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.
При цьому 1157 осіб одужали, 45 хворих померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксована в Києві, а також у Харківській і Тернопільській областях.
Статистика в регіонах:
- Вінницька область - 4 503 випадки;
- Волинська область - 6 015 випадків;
- Дніпропетровська область - 2 923 випадки;
- Донецька область - 1 762 випадки;
- Житомирська область - 3 879 випадків;
- Закарпатська область - 8 277 випадків;
- Запорізька область - 2041 випадок;
- Івано-Франківська область - 10 659 випадків;
- Кіровоградська область - 870 випадків;
- м. Київ - 15 821 випадок;
- Київська область - 6 459 випадків;
- Львівська область - 16 269 випадків;
- Луганська область - 480 випадків;
- Миколаївська область - 1 714 випадків;
- Одеська область - 8 827 випадків;
- Полтавська область - 1 018 випадків;
- Рівненська область - 9 943 випадки;
- Сумська область - 2143 випадки;
- Тернопільська область - 7 824 випадки;
- Харківська область - 11 493 випадки;
- Херсонська область - 538 випадків;
- Хмельницька область - 3 355 випадків;
- Чернівецька область - 11 581 випадок;
- Черкаська область - 2 121 випадок;
- Чернігівська область - 2 515 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у серпні рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс майже вдвічі порівняно з минулим місяцем. 7 вересня від ускладнень померли 57 пацієнтів - це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.