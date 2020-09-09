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В Україні за добу зафіксували 2 551 новий випадок COVID-19

1157 осіб одужали, 45 хворих померли.

В Україні за добу зафіксували 2 551 новий випадок COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Україні станом на ранок середи, 9 вересня, зафіксовано 2 551 новий випадок зараження коронавірусом СOVID-19. Усього з початку епідемії захворіли 143 030 осіб

Про це свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

При цьому 1157 осіб одужали, 45 хворих померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксована в Києві, а також у Харківській і Тернопільській областях.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька область - 4 503 випадки;
  • Волинська область - 6 015 випадків;
  • Дніпропетровська область - 2 923 випадки;
  • Донецька область - 1 762 випадки;
  • Житомирська область - 3 879 випадків;
  • Закарпатська область - 8 277 випадків;
  • Запорізька область - 2041 випадок;
  • Івано-Франківська область - 10 659 випадків;
  • Кіровоградська область - 870 випадків;
  • м. Київ - 15 821 випадок;
  • Київська область - 6 459 випадків;
  • Львівська область - 16 269 випадків;
  • Луганська область - 480 випадків;
  • Миколаївська область - 1 714 випадків;
  • Одеська область - 8 827 випадків;
  • Полтавська область - 1 018 випадків;
  • Рівненська область - 9 943 випадки;
  • Сумська область - 2143 випадки;
  • Тернопільська область - 7 824 випадки;
  • Харківська область - 11 493 випадки;
  • Херсонська область - 538 випадків;
  • Хмельницька область - 3 355 випадків;
  • Чернівецька область - 11 581 випадок;
  • Черкаська область - 2 121 випадок;
  • Чернігівська область - 2 515 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у серпні рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс майже вдвічі порівняно з минулим місяцем. 7 вересня від ускладнень померли 57 пацієнтів - це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.

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