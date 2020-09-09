В Україні за добу зафіксували 2 551 новий випадок COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 9 вересня, зафіксовано 2 551 новий випадок зараження коронавірусом СOVID-19. Усього з початку епідемії захворіли 143 030 осіб

Про це свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

При цьому 1157 осіб одужали, 45 хворих померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксована в Києві, а також у Харківській і Тернопільській областях.

Статистика в регіонах:

Вінницька область - 4 503 випадки;

Волинська область - 6 015 випадків;

Дніпропетровська область - 2 923 випадки;

Донецька область - 1 762 випадки;

Житомирська область - 3 879 випадків;

Закарпатська область - 8 277 випадків;

Запорізька область - 2041 випадок;

Івано-Франківська область - 10 659 випадків;

Кіровоградська область - 870 випадків;

м. Київ - 15 821 випадок;

Київська область - 6 459 випадків;

Львівська область - 16 269 випадків;

Луганська область - 480 випадків;

Миколаївська область - 1 714 випадків;

Одеська область - 8 827 випадків;

Полтавська область - 1 018 випадків;

Рівненська область - 9 943 випадки;

Сумська область - 2143 випадки;

Тернопільська область - 7 824 випадки;

Харківська область - 11 493 випадки;

Херсонська область - 538 випадків;

Хмельницька область - 3 355 випадків;

Чернівецька область - 11 581 випадок;

Черкаська область - 2 121 випадок;

Чернігівська область - 2 515 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у серпні рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс майже вдвічі порівняно з минулим місяцем. 7 вересня від ускладнень померли 57 пацієнтів - це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.