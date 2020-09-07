У Миколаєві посилили карантинні обмеження через COVID-19

Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020

У Миколаєві з 7 вересня посилили карантинні заходи через віднесення міста до жовтої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської міськради.

Відсьогодні в місті діє заборона на:

відвідування сторонніми особами установ і закладів соцзахисту, в яких перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями;

діяльність хостелів;

роботу після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Заборона залишатиметься в силі протягом дії карантинних обмежень.

Такі ж обмеження діятимуть на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів області, які теж з 7 вересня віднесені до жовтої зони епідемнебезпеки.

Нагадаємо, в Україні за добу на COVID-19 захворіли 2174 людини, при цьому 379 осіб одужали. 31 пацієнт помер.

Міністерство охорони здоров'я України підготує 15 тисяч додаткових лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.