Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Миколаєві посилили карантинні обмеження через COVID-19

Заборона залишатиметься в силі протягом дії карантинних обмежень.

У Миколаєві посилили карантинні обмеження через COVID-19
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

У Миколаєві з 7 вересня посилили карантинні заходи через віднесення міста до жовтої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської міськради.

Відсьогодні в місті діє заборона на:

  • відвідування сторонніми особами установ і закладів соцзахисту, в яких перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями;
  • діяльність хостелів;
  • роботу після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Заборона залишатиметься в силі протягом дії карантинних обмежень.

Такі ж обмеження діятимуть на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів області, які теж з 7 вересня віднесені до жовтої зони епідемнебезпеки.

Нагадаємо, в Україні за добу на COVID-19 захворіли 2174 людини, при цьому 379 осіб одужали. 31 пацієнт помер.

Міністерство охорони здоров'я України підготує 15 тисяч додаткових лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також