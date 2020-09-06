В Україні за добу коронавірус підтвердили у 2107 осіб

В Україні впродовж 5 вересня коронавірус підтвердили у 2107 осіб, 35 пацієнтів померли, 578 - одужали. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158) та Чернівецькій (151) областях.

Загалом з початку спалаху в Україні коронавірус виявили у 135 894 людей. Зараз хворіє 70 821 особа.

Жертвами ковіду стали 2846 українців.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 4375 (+51)

Волинська обл — 5828 (+37)

Дніпропетровська обл — 2697 (+72)

Донецька обл — 1627 (+36)

Житомирська обл — 3678 (+56)

Закарпатська обл — 8049 (+61)

Запорізька обл — 1882 (+34)

Івано-Франківська обл — 10187 (+176)

Кіровоградська обл — 854 (+8)

м. Київ — 15032 (+240)

Київська обл — 6192 (+87)

Львівська обл — 15695 (+188)

Луганська обл — 431 (+16)

Миколаївська обл — 1581 (+77)

Одеська обл — 8380 (+120)

Полтавська обл — 945 (+29)

Рівненська обл — 9660 (+26)

Сумська обл — 1858 (+89)

Тернопільська обл — 7225 (+158)

Харківська обл — 10833 (+141)

Херсонська обл — 496 (+32)

Хмельницька обл — 3100 (+121)

Чернівецька обл — 11109 (+151)

Черкаська обл — 1894 (+45)

Чернігівська обл — 2286 (+56).

Нагадаємо, у вересні в Україні вже тричі фіксували рекордну кількість нових випадків. 1 вересня зареєстрували 2495 інфікованих, 3 вересня - 2723, 4 вересня - 2836.

Раніше в уряді заявили, що не розглядатимуть впровадження жорстких обмежувальних заходів попри зростання захворюваності на covid-19.