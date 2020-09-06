В Україні за добу коронавірус підтвердили у 2107 осіб

В Україні впродовж 5 вересня коронавірус підтвердили у 2107 осіб, 35 пацієнтів померли, 578 - одужали. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158) та Чернівецькій (151) областях.
Загалом з початку спалаху в Україні коронавірус виявили у 135 894 людей. Зараз хворіє 70 821 особа.
Жертвами ковіду стали 2846 українців.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 4375 (+51)
- Волинська обл — 5828 (+37)
- Дніпропетровська обл — 2697 (+72)
- Донецька обл — 1627 (+36)
- Житомирська обл — 3678 (+56)
- Закарпатська обл — 8049 (+61)
- Запорізька обл — 1882 (+34)
- Івано-Франківська обл — 10187 (+176)
- Кіровоградська обл — 854 (+8)
- м. Київ — 15032 (+240)
- Київська обл — 6192 (+87)
- Львівська обл — 15695 (+188)
- Луганська обл — 431 (+16)
- Миколаївська обл — 1581 (+77)
- Одеська обл — 8380 (+120)
- Полтавська обл — 945 (+29)
- Рівненська обл — 9660 (+26)
- Сумська обл — 1858 (+89)
- Тернопільська обл — 7225 (+158)
- Харківська обл — 10833 (+141)
- Херсонська обл — 496 (+32)
- Хмельницька обл — 3100 (+121)
- Чернівецька обл — 11109 (+151)
- Черкаська обл — 1894 (+45)
- Чернігівська обл — 2286 (+56).
Нагадаємо, у вересні в Україні вже тричі фіксували рекордну кількість нових випадків. 1 вересня зареєстрували 2495 інфікованих, 3 вересня - 2723, 4 вересня - 2836.
Раніше в уряді заявили, що не розглядатимуть впровадження жорстких обмежувальних заходів попри зростання захворюваності на covid-19.