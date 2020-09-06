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В Україні за добу коронавірус підтвердили у 2107 осіб

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві.

В Україні за добу коронавірус підтвердили у 2107 осіб
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 5 вересня коронавірус підтвердили у 2107 осіб, 35 пацієнтів померли, 578 - одужали. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158) та Чернівецькій (151) областях.

Загалом з початку спалаху в Україні коронавірус виявили у 135 894 людей. Зараз хворіє 70 821 особа. 

Жертвами ковіду стали 2846 українців.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 4375 (+51)
  • Волинська обл — 5828 (+37)
  • Дніпропетровська обл — 2697 (+72)
  • Донецька обл — 1627 (+36)
  • Житомирська обл — 3678 (+56)
  • Закарпатська обл — 8049 (+61)
  • Запорізька обл — 1882 (+34)
  • Івано-Франківська обл — 10187 (+176)
  • Кіровоградська обл — 854 (+8)
  • м. Київ — 15032 (+240)
  • Київська обл — 6192 (+87)
  • Львівська обл — 15695 (+188)
  • Луганська обл — 431 (+16)
  • Миколаївська обл — 1581 (+77)
  • Одеська обл — 8380 (+120)
  • Полтавська обл — 945 (+29)
  • Рівненська обл — 9660 (+26)
  • Сумська обл — 1858 (+89)
  • Тернопільська обл — 7225 (+158)
  • Харківська обл — 10833 (+141)
  • Херсонська обл — 496 (+32)
  • Хмельницька обл — 3100 (+121)
  • Чернівецька обл — 11109 (+151)
  • Черкаська обл — 1894 (+45)
  • Чернігівська обл — 2286 (+56).

Нагадаємо, у вересні в Україні вже тричі фіксували рекордну кількість нових випадків. 1 вересня зареєстрували 2495 інфікованих, 3 вересня - 2723, 4 вересня - 2836. 

Раніше в уряді заявили, що не розглядатимуть впровадження жорстких обмежувальних заходів попри зростання захворюваності на covid-19. 

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