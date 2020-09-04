Шмигаль попередив про можливе накладення грипу на ковід і закликав робити щеплення

При великих напливах хворих може просто не вистачати лікарів.

Восени може бути накладення грипу на коронавірусну інфекцію, у зв'язку з чим потрібно закликати всіх вакцинуватися від грипу, щоб уникнути складних наслідків.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Інтерфакс-Україна.

"Восени може бути накладення грипу на Covid-19, і тут потрібно закликати всіх вакцинуватися від грипу, щоб виключити накладення цих двох хвороб, які можуть привести до досить складних наслідків", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що важливо розуміти, що навіть якщо збільшити кількість ліжок у лікарнях для хворих коронавірусом, то при великих напливах хворих може просто не вистачати лікарів, оскільки потужності медичної системи обмежені.

Нагадаємо, кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.

У міністерстві не виключають, що через зростання захворюваності будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих на коронавірус.

Планувалося також збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.

Раніше повідомляли, що до епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.