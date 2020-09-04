COVID-19: в Україні новий рекорд - 2 723 випадки за добу

В Україні встановлено новий рекорд добового приросту захворюваності на коронавірусну недугу. За минулу добу, 3 вересня, лабораторно підтверджено 2 723 випадки COVID-19. 51 хворий з коронавірусом помер, 937 вдалося побороти хворобу.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Від початку пандемії в Україні виявлено 130 951 випадок коронавірусної інфекції, з них 2 761 летальний.
Станом на ранок 4 вересня 67 577 осіб хворіють, 60 613 одужали.
Найвищий добовий приріст зафіксовано у Харківській області (371 випадок), Києві (319), Одеській (225), Тернопільській (204) і Львівській (196) областях.
Найбільше летальних випадків, пов’язаних із COVID-19, - у Львівській області. Протягом минулої доби там померли 11 хворих із коронавірусом. У Києві зафіксовано 8 смертей від ускладнень COVID-19, ще 7 - у Київській області.
Статистика в областях:
- Вінницька область - 4 269 (+75);
- Волинська область - 5 723 (+61);
- Дніпропетровська область - 2 570 (+52);
- Донецька область - 1 576 (+27);
- Житомирська область - 3 550 (+79);
- Закарпатська область - 7 888 (+100);
- Запорізька область - 1 768 (+60);
- Івано-Франківська область - 9 845 (+160);
- Кіровоградська область - 841 (+8);
- м. Київ - 14 477 (+319);
- Київська область - 6 017 (+86);
- Львівська область - 15 312 (+196);
- Луганська область — 346 випадків;
- Миколаївська область - 1 446 (+74);
- Одеська область - 8 038 (+225);
- Полтавська область - 886 (+31);
- Рівненська область - 9 535 (+59);
- Сумська область - 1 680 (+51);
- Тернопільська область - 6 841 (+204);
- Харківська область - 10 312 (+371);
- Херсонська область - 444 (+9);
- Хмельницька область - 2 848 (+108);
- Чернівецька область - 10 786 (+162);
- Черкаська область - 1 756 (+86);
- Чернігівська область - 2 150 (+100).
Попередній антирекорд кількості нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували 1 вересня. Тоді за добу зареєстрували 2 495 випадок COVID-19, 51 людина померла.
Раніше повідомляли, що уряд прогнозує до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня. Результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.