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COVID-19: в Україні новий рекорд - 2 723 випадки за добу

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 130 тисяч.

В Україні встановлено новий рекорд добового приросту захворюваності на коронавірусну недугу. За минулу добу, 3 вересня, лабораторно підтверджено 2 723 випадки COVID-19. 51 хворий з коронавірусом помер, 937 вдалося побороти хворобу.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявлено 130 951 випадок коронавірусної інфекції, з них 2 761 летальний.

Станом на ранок 4 вересня 67 577 осіб хворіють, 60 613 одужали.

Найвищий добовий приріст зафіксовано у Харківській області (371 випадок), Києві (319), Одеській (225), Тернопільській (204) і Львівській (196) областях.

Найбільше летальних випадків, пов’язаних із COVID-19, - у Львівській області. Протягом минулої доби там померли 11 хворих із коронавірусом. У Києві зафіксовано 8 смертей від ускладнень COVID-19, ще 7 - у Київській області.

Статистика в областях:

  • Вінницька область - 4 269 (+75);
  • Волинська область - 5 723 (+61);
  • Дніпропетровська область - 2 570 (+52);
  • Донецька область - 1 576 (+27);
  • Житомирська область - 3 550 (+79);
  • Закарпатська область - 7 888 (+100);
  • Запорізька область - 1 768 (+60);
  • Івано-Франківська область - 9 845 (+160);
  • Кіровоградська область - 841 (+8);
  • м. Київ - 14 477 (+319);
  • Київська область - 6 017 (+86);
  • Львівська область - 15 312 (+196);
  • Луганська область — 346 випадків;
  • Миколаївська область - 1 446 (+74);
  • Одеська область - 8 038 (+225);
  • Полтавська область - 886 (+31);
  • Рівненська область - 9 535 (+59);
  • Сумська область - 1 680 (+51);
  • Тернопільська область - 6 841 (+204);
  • Харківська область - 10 312 (+371);
  • Херсонська область - 444 (+9);
  • Хмельницька область - 2 848 (+108);
  • Чернівецька область - 10 786 (+162);
  • Черкаська область - 1 756 (+86);
  • Чернігівська область - 2 150 (+100).

Попередній антирекорд кількості нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували 1 вересня. Тоді за добу зареєстрували 2 495 випадок COVID-19, 51 людина померла.

Раніше повідомляли, що уряд прогнозує до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня. Результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.

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