​Telegram-канал, який рекомендувався МОЗом, почав розміщувати політичну рекламу

На телеграм-каналі "Коронавірус в регіонах", який раніше рекомендувався Міністерством охорони здоров'я як джерело корисної інформації, почали розміщувати політичну та іншу рекламу.

Ось, наприклад, пост від 17 травня, який набрав понад 400 тисяч переглядів на каналі "Коронавірус_інфо" (він позиціонується як "єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я"). Повідомлення на каналі "Коронавірус в регіонах", на яке веде посилання, проглянули близько 25 тисяч разів, хоча до і після того аудиторія каналу обмежувалася кількома тисячами.

Останніми днями на "Коронавірусі в регіонах" почали з'являтися відверто рекламні матеріали.

Ось посилання на канал "ЙАД".

А ось претензії бізнесмена Андрія Пальчевського (який планує балотуватися у мери Києва) до журналістів, які пишуть про політиків, які захворіли на коронавірус, а не про вчителів.

Нагадаємо, що МОЗ має також офіційний телеграм-канал mozofficial.