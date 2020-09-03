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Зеленський закликав захистити лікарів, яких керівництво медзакладів змушує приховувати інфікування COVID-19

Президент назвав ситуацію "небезпечною й неприпустимою".

Зеленський закликав захистити лікарів, яких керівництво медзакладів змушує приховувати інфікування COVID-19
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Про це президенту Володимиру Зеленському повідомили на селекторній нараді, інформує пресслужба глави держави.

Президент став на захист лікарів, назвавши ситуацію "небезпечною й неприпустимою".

"Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, останнім часом в Україні щодоби реєструють понад 2 тисячі нових випадків коронавірусної недуги. За даними МОЗ, із 2430 осіб, у яких ковід підтвердили 2 вересня, 137 медпрацівників.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 11 635 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,07%.

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