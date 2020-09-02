Київ має найвищий показник тестування на коронавірус по країні - 210 тестів на 100 тисяч людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн пресконференції.

"Через те, що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу, відповідно – збільшується кількість тестувань. Показник тестування в Києві сьогодні - найвищий в Україні. І становить 210 тестів на 100 тисяч людей", - повідомив Кличко.

Мер столиці додав, що всього в комунальних медзакладах та лабораторному центрі з початку пандемії досліджено понад 99 тисяч зразків біоматеріалу. методом ПЛР.

Методом ІФА, тобто на виявлення антитіл, зробили понад 17,5 тисяч тестів.

Зразки досліджують також і в приватних та державних клініках.

"Продовжують активно працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на COVID-19 у пацієнтів удома. Тільки 1 вересня бригадами відібрано 923 зразки. А всього з початку роботи мобільних бригад – понад 58 тисяч", - повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у Києві новий спалах коронавірусу. За добу захворіло 332 людини, 5 померли, 68 - одужали.