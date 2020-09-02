Українська компанія "Біокор Текнолоджі" показала, як виробляють ПЛР-тести для діагностики COVID-19

Діагностичний набір для виявлення SARS-CoV-2 — це невелика коробочка, що містить реагенти для проведення 100 реакцій. Процес її виготовлення досить трудомісткий і займає близько 5 днів. На базі власних виробничих потужностей, що знаходяться на території столичного Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, ми вирішили показати, як ПЛР-тести проходять шлях від сировини до готового продукту.

Реагенти від провідного світового постачальника — Thermo Fisher Scientific — доставляються у термобоксах, де підтримується стабільна температура нижче мінус 18°. Спершу використовують невелику кількість матеріалу для перевірки якості. Тільки після цього можливе виготовлення всієї партії.

Фото: Біокор

Робота над набором починається з виготовлення суміші специфічних речовин — праймерів і зондів. Ця суміш грає ключову роль у реакціях ампліфікації (збільшення кількості певних фрагментів РНК вірусу) та дозволяє однозначно визначити присутність збудника COVID-19 за допомогою флуоресцентних барвників, які взаємодіють з ДНК. Правильно підібрані праймери забезпечують специфічність і чутливість діагностичного набору.

Паралельно готується суміш для проведення ПЛР-реакції. Вона містить ферменти і нуклеотиди, що забезпечують оптимальні умови для постановки реакції, підвищують її точність та швидкість.

На наступному етапі фахівці підприємства підготовлюють два контрольні зразки: позитивний та негативний. Позитивний контроль — це продукт генної інженерії, що містить штучно синтезовані фрагменти генів вірусу і РНК людини. Його задачею є встановлення працездатності реагентів, що входять до складу набору.

Фото: Біокор

У якості негативного контролю використовують високоочищену деіонізовану воду. Він необхідний для перевірки компонентів реакції на відсутність молекул ДНК/РНК, що могли потрапити із зовнішнього середовища.

Фото: Біокор

Коли розчини готові — вони фасуються по пробірках, що мають відповідне маркування, колір кришок та етикеток.

Фото: Біокор

Упакована продукція зберігається в морозильних камерах при температурі від мінус 18° до мінус 24°.

З кожної партії відбираються зразки для контролю якості. Спеціалісти компанії здійснюють таку ж послідовність операцій, як і наші клієнти у своїх лабораторіях для проведення ПЛР-тестування. Єдина різниця — в "Біокор Текнолоджі" набори перевіряються на синтетичній копії геному коронавірусу.

Фото: Біокор

Після успішного проходження перевірки оформлюється сертифікат якості на виготовлену партію продукції. Зразок з кожної партії зберігається на підприємстві протягом всього строку придатності.

Фото: Біокор

Робочі приміщення на виробництві розділено, що виключає контамінацію — випадкове забруднення молекулами ДНК/РНК, які можуть бути занесені навіть з повітряним потоком. Потрапляння таких молекул призводить до хибно позитивних або хибно негативних результатів.

Необхідна чистота виробничого середовища досягається цілим спектром спеціальних заходів. Передача сировини й продукції здійснюється через спеціальні передавальні вікна, що оснащені УФ-лампами для знезаражуючого опромінення.

Фото: Біокор

На виробництві здійснюється контроль вологості, температури, а також тиску повітря. Кожна робоча зона має незалежну вентиляційну систему, що обладнана HEPA-фільтрами. Повітря проходить трьохступеневе очищення і знезаражується ультрафіолетовим опроміненням.

Фото: Біокор

Поверхні робочих зон та ПЛР-бокси також підлягають щоденній хімічній і УФ-дезінфекції.

Фото: Біокор

Більшість посуду та пластику для виробничих процесів є одноразовими. Остаточну дезактивацію використаних розхідних матеріалів та реагентів проводять в автоклавній кімнаті.

Фото: Біокор

Завдяки впровадженій системі управління якістю «Біокор Текнолоджі» може виробляти широкий спектр продуктів за трьома різними напрямками — медицини, ветеринарії та безпеки харчових продуктів. Всі роботи розподілені за зонами і співробітниками відповідно до впроваджених стандартів ISO 9001:2015 та ISO 13485:2016.

Ми контролюємо та вдосконалюємо виробництво, максимально унеможливлюючи будь-які помилки, тому що точність діагностики — це принцип роботи нашої компанії.